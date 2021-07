ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯೆ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ 160ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಡೂಡಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕದಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Today’s #GoogleDoodle celebrates the 160th birth anniversary of Doctor Kadambini Ganguly, who made history for her many firsts 👩‍⚕️🎓 pic.twitter.com/o3mW8BanCs

— Google India (@GoogleIndia) July 18, 2021