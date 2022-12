ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್: ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಅಮಾನತು

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ರ್‍ಯಾಪರ್ ಯೇ (ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್) ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಹೂದಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್‌ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ಲೋಗೊ ಆಗಿ ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಾತೆ ಅಮಾನತಿಗೂ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಕಾನ್ಯೆ ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022