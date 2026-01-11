450 ಕಿ.ಮೀ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್; ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮದರ್ಶನ ಪಡೆದ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ

<p>ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 9 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಿಂದ ಆಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ರಾಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>9 ವರ್ಷದ ವಂಶಿಕಾ ಭಗವಾನ್ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 450 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ರಾಮ ಲಲ್ಲಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.ಪೊಲೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಳಿ: ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?.<p>ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನ ವಂಶಿಕಾ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 450 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮಮಂದಿರಕ್ಕೆ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಜನವರಿ 3ರಂದು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಂಶಿಕಾ ಭಗವಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 5 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶಿಕಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬಾಲರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>