ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಹಳದಿ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಚಿಹ್ನೆ: ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌

ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪೆನಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್‌ (ಹಳದಿ), ಸರ್ಕಾರಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇ (ಬೂದು) ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ (ನೀಲಿ) ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಠಿಣವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌ ಸೇವೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 8 ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್‌ ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022