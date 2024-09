ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ 'ಟ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್' ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ವೇಗವಾಗಿಸಿ

ಟ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಟ್ಯಾಬ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಬಲ-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ 'Add Tab to New Group' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರೆದಿರುವ ಬೇರೊಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಬಲ-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, Add to Tab Groups ಅಥವಾ Add Tab To New Group ಅಂತನೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರು ಟ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೂಪ್‍ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ನಂತರ, ಅಲ್ಲೇ (ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ) ಬಲ-ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, 'Save Group' ಒತ್ತಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಚ್ಚಿದರೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ತೆರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.