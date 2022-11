Reliance Jio: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ಚಂದಾದಾರರು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಡೌನ್‌ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪರದಾಡಿದರು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

No volte sign since morning & so unable to make any calls. Is this how you are planning to provide 5g services when normal calls are having issues? @reliancejio @JioCare #Jiodown

— Pratik Malviya (@Pratikmalviya36) November 29, 2022