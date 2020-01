ನವದೆಹಲಿ: ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಬಿದ್‌ ಅಲಿ ನೀಮುಚ್‌ವಾಲಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೂತನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರೆಗೆ 52 ವರ್ಷದ ಅಬಿದ್‌ ಅಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Wipro: Chief Executive Officer and Managing Director Abidali Z Neemuchwala has decided to step down due to family commitments. pic.twitter.com/FnGN8717fB

— ANI (@ANI) January 31, 2020