ಕಾಮೆಂಟರಿ ಜತೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯ ನೆನೆದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಮೆಂಟರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಟಿವಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮೆಂಟರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಟಿವಿ ಪರದೆ ದಾಟಿ (ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ) ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಟಿವಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಓಡಿ ಬರುವ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಹೊರಗೆ ಇರುವವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಇಲ್ಲದ ಟೊಳ್ಳು ಟಿವಿಯೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೈಜವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.

An old video. But it reminded me today of how the pandemic has forced us to put a ‘Screen’ in front of every activity. I want to crawl through that screen and experience the “real” thing again… pic.twitter.com/FjvxUsv7Gm — anand mahindra (@anandmahindra) September 12, 2021

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದು...

‘ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೊ. ಆದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಒಳಗೆ ತೆರಳಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಟ್ವಿಟರ್ ಸಂದೇಶದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು...

Indians are the most creative people in world. What an amazing idea by these kids😀😀👍 — Amrendra (@Amrendra7Kumar) September 12, 2021