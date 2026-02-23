ವಿಡಿಯೊ: ಕೊನೆಗೂ ಮರಿ ಕೋತಿ ‘ಪಂಚ್‌’ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ

<p>ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಿ ಕೋತಿ ಪಂಚ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಬಳಗದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಗೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚ್ಗೆ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರ ಆಗಮನ ಹುರುಪು ತಂದಿದೆ.</p><p>ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಕಾವಾ ನಗರದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಕೋತಿ ಪಂಚ್, ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇತರ ಕೋತಿಗಳು ಪಂಚ್ನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಚ್ಗೆ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋತಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಗೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನ್ನ ಬಳಗದಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಪಂಚ್, ಗೊಂಬೆಯನ್ನೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು. ತಾನು ಹೋಗುವ ಕಡೆಯಲೆಲ್ಲಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಲವರು ಮರುಗಿದ್ದರು.</p><p>ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಕೋತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಚ್ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕೋತಿಯು ಪಂಚ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಧಾನದ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದ ಕೋತಿ ಮರಿಗೆ ಗೊಂಬೆಯೇ ಅಮ್ಮನಾಯಿತು....!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>