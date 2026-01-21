ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ತಂದೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ; 3 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ

<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು, ಸುಮಾರು 3 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೀನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ತಯಾರಿಗಳು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಪ್ರಿ–ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸೇರಿ ವಿವಾಹದ ಅನೇಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ಇದೀಗ, ಸುಮಾರು ₹ 25 ಲಕ್ಷದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈತ ಸಿರಿವಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ!.ಪೌರತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರ: ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್.<p>ಹೌದು, ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಶಿವ್ ಜೌಹರಿ ಎಂಬುವವರು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಕೆ.ಜಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 8 ಇಂಚು ಉದ್ದ, 6.5 ಇಂಚು ಅಗಲ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಗಣಪತಿ, ಶಿವ–ಪಾರ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 25 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದೆ.</p><p>ದುಬಾರಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವ್ ಜೌಹರಿ ಅವರು, 'ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನು–ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>