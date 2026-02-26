ಅನಾಥ ಕೋತಿಗೆ ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ; ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಮರಿಯೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಕಾವಾ ಸಿಟಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೋತಿಮರಿ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಾಥವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಕೋತಿಗಳು ಅದನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಾಗ, ಅದು ಗೊಂಬೆಯೊಂದನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಸದಾ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಈ ಕೋತಿಮರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊಂಬೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ, ಆ ಕೋತಿಮರಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ ಗೊಂಬೆಯು ಐಕಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ‘ಜುಂಗೆಲ್ಸ್ಕಾಗ್ ಒರಾಂಗುಟನ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಟಾಯ್‘ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೊಂಬೆಯು ಕೋತಿಮರಿಯ ಜೊತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಾಯ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1817 ಆಗಿದೆ. </p><p>ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಪಂಚ್ಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಲು ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜುಂಗೆಲ್ಸ್ಕಾಗ್ ಒರಾಂಗುಟನ ಗೊಂಬೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಂಚ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಮೃದುವಾದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದವು. </p><p>ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ಕೋತಿ ಮರಿಯು ಗೊಂಬೆಯನ್ನೇ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.</p><p>ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಐಕಿಯಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜುಂಗೆಲ್ಸ್ಕಾಗ್ ಒರಾಂಗುಟನ್ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಐಕಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಪಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೆಟ್ರಾ ಫೇರ್ ಅವರು ಪಂಚ್ಗೆ ಗೊಂಬೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮೃಗಾಲಯದ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಗೊಂಬೆಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>