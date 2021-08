ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶ್ವಾನದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವೇನು?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಸದಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಿಂದ ಕಲಿತಿರುವ ಪಾಠವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಆನಂದ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಡದಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ.

At a friend’s home near New York. Yes, yes, I did let her in, but had to take this clip as a reminder that persistence always pays off. Never give up…😊 pic.twitter.com/TpRhDWkWHs

— anand mahindra (@anandmahindra) August 12, 2021