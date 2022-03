ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಶೋಕಿಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ಬರೆಸುವುದುಂಟು. ಇದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಎಂಎಲ್‌ಎ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂದು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗರಕೋಯಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಆರ್.ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾನು ಎಂದು ನಂಬರ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಯುವಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಅಮಿಶ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬರೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗುವುದುಂಟು.

Grandson of MLA written on his bike. Wah re pic.twitter.com/nGa4ZTbL6f

— Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) March 19, 2022