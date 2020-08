ಮನಾಮ: ಬಹ್ರೇನ್‌ನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

The Capital Police said it summoned a woman, aged 54, for allegedly damaging a shop in Juffair and defaming a sect and its rituals.

