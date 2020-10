ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜನಮತ: ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ

ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ: ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯುಗದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1973–1990ರ ಅಗಸ್ಟೋ ಪಿನೋಚೆಟ್‌ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ, ಸದ್ಯ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

