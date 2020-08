ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ !

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಭಾರತ ಸಂಜಾತ ಅಮೆರಿಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಪಕ್ಷ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ, ಮಗಳು ಇವಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಅಳಿಯ ಜಾರೇಡ್‌ ಕುಶನರ್‌ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್‌, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

‘ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 107 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರಂಪ್‌ ಜತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹದಾಬಾದ್‌ನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿವೆ.

