ಯುಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಲುಪಿದ ಜೋ ಬೈಡನ್, ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್: ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಶ್ವೇತಭವನ ತೊರೆದು ಫ್ಲೋರಿಡಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪದಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ‘ಯುಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಬರಾಕ್‌ ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 46ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿನ’: ‘ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ’ ಎಂದು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ‘ಯುಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ ತಲುಪಿದ್ದು ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021