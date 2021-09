ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್‌ ಸಕೊಜಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಧನ ಶಿಕ್ಷೆ

ಪ್ಯಾರಿಸ್‌: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್‌ ಸಕೊಜಿ (66) ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ಗುರುವಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಂಧನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

2012ರ ಮರುಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಕೊಜಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಕೊಜಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಕಳೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್‌' ಅನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಧರಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

