ಲಂಡನ್: ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಗಮಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನ ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್, ‘ನಾನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ರಿಷಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಟ್ರಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

London, UK | We must support Ukraine in its brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail&we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I've been striving to achieve&I wish Rishi Sunak every success for good of our country: Outgoing PM Liz Truss pic.twitter.com/2V9vsbp6YF

— ANI (@ANI) October 25, 2022