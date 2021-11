ಟೋಕಿಯೊದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ದಾಳಿ; 17 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನ ಟೋಕಿಯೊದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಗ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇರಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕವೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 17 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಹ್ಯಾಲೊವೀನ್‌ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದಿರಿಸು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸಂಭ್ರಮವು ಭಯದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರು ಶರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಳಿಕೋರನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯೊಳಗೆ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ರೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

A man has been detained after a knife and fire attack on a #train in #Tokyo on Sunday, Japanese media said, with six people reportedly injured and one in a serious condition pic.twitter.com/sSYeqcKkQP

ರಾತ್ರಿ 8ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿಯೊ ಲೈನ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅನಂತರ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಘಟನೆಗೆ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು, 'ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್‌ ಆಚರಣೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಆತ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೈಲಿ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಎರಚುತಿದ್ದ. ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು...' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

#Japan: A 24-year-old man dressed as the Joker (as in Batman's Joker) stabbed 17 people on a train in Tokyo with a knife in addition to spraying acid and setting the car on fire today. The man waited for his arrest calmly after the attack. pic.twitter.com/nhalR7zvaM

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 31, 2021