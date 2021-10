ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌: ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್‌ರಜಾಕ್‌ ಗುರ್ನಾಗೆ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಾಂಜೇನಿಯಾದ (ಜಾಂಜಿಬಾರ್‌) ಅಬ್ದುಲ್‌ರಜಾಕ್‌ ಗುರ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

