ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಕೋವಿಡ್–19ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ (ಜೆ & ಜೆ) ಕಂಪೆನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಸೋಂಕು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಲಸಿಕೆಯ (ಸಿಂಗಲ್‌ ಶಾಟ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್‌) ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 60 ಸಾವಿರ ಜನರು ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಜೆ & ಜೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪೌಲ್ ಸ್ಟೋಫೆಲ್ಸ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

‘ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಸೋಂಕು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಮೂಹಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜೆ & ಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಡ್ಯಾನ್ ಬರೂಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಕಂಪೆನಿಯ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಡೆರ್ನಾ, ಫಿಜೆರ್‌ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಕಂಪೆನಿಗಳೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಒಂದುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

‘ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ಹಲವು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಅಧ್ಬುತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಎಫ್‌ಡಿಎ (ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ) ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Big news. Numerous great companies are seeing fantastic results. @FDA must move quickly! https://t.co/2pDrmRPOxc

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2020