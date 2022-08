ತೈಪೆ: ಜಾಗತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೊಸಿ ಬುಧವಾರ ತೈವಾನ್‌ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೈಪೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆರಳಿದರು.

#WATCH | US House Speaker Nancy Pelosi embarks on a US aircraft to leave from Taiwan, after meeting Taiwanese President Tsai Ing-wen, in Taipei

(Source: Reuters) pic.twitter.com/iHv5Ax2cab

— ANI (@ANI) August 3, 2022