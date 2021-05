ಸ್ಯಾನ್ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಹಲವರ ಸಾವು

ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್: ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಹೊಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತನೋರ್ವ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಲೈಟ್ ರೈಲ್ ಯಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಭೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರ ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂತ ಕ್ಲಾರಾ ಕೌಂಟಿ ಶೆರಿಫ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೂಟೌಟ್ ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Deputies currently on scene for an active shooter investigation in the area of 100 W. Younger Ave. SJ. Please stay away from the area. More info to follow.

— SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) May 26, 2021