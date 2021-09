ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿ; ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಸೇನೆ

ಕೊನಕ್ರಿ (ಗಿನಿ): ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಿನಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿರುವ ಯೋಧರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಂಡೆ (83) ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೌಧದ ಸಮೀಪ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದು, ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇನೆಯ ಕರ್ನಲ್‌ ಮಾಮಾಡಿ ದೌಂಬೌಯಾ, ದೇಶದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಸಿಂಧುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯೋಧರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಲ್‌ ದೌಂಬೌಯಾಗೆ ಸೇನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೋಧರು ಅವರನ್ನು 'ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವ ಯೋಧರು ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆಯೇ' ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಗಿನಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸೇನಾಡಳಿತ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ನೂತನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆಕೋರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್‌, ಬಂದೂಕಿನ ಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ವಿಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I am personally following the situation in Guinea very closely. I strongly condemn any takeover of the government by force of the gun and call for the immediate release of President Alpha Conde.

— António Guterres (@antonioguterres) September 5, 2021