ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಪರೇಡ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಹೋರಾಟಗಾರರು 'ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ' ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಗನ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರದೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಕ್‌ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರುಸು ಮುರುಸು ತಂದಿದೆ.

ತಿಂಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಸಾಧನಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಫ್ಗನ್‌ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

The nation is call on you #Taliban, If are Afghan & there to protect the lives & properties of the people, don’t let the military equipments of Afghanistan 🇦🇫 transported across the border. Be a Patriot and not an agent of a foreign country. #Afganisthan #military #ANDSF #kabul pic.twitter.com/MmhpUl196F

