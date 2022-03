ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹೊಸ 'ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ' ತಡೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. 'ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ' ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು.

'ರಷ್ಯಾದ ಹೊಸ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ' ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊ ಸೇವೆಯ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022