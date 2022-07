ಉಕ್ರೇನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೀವ್‌: ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ರಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ 38,470 ಸೈನಿಕರು ಹತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ನಷ್ಟದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

38,470: ಸೈನಿಕರ ಸಾವು

220: ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು

188: ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು

1,677: ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

687: ಮಾನವ ರಹಿತ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು

68: ವಿಶೇಷ ಸಲಕರಣಾ ವಾಹನಗಳು

15: ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು

3,874: ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕರ ವಾಹನಗಳು

846: ಫಿರಂಗಿಗಳು

247: ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು

2,735: ವಾಹನಗಳು, ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು

109: ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

162: ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಾಶ

1️⃣4️⃣3️⃣ days of full-scale #Russia’s war on #Ukraine.

Information on #Russian invasion.

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, July 16. pic.twitter.com/mS7hNeCBc6

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) July 16, 2022