Valentine's Day:ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಖುಷಿ ತರುವ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ

ಫೆ.14 ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. </p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ – ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ.ಮಂಗಳೂರು | ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಅಭಿಯಾನ.<p>ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ, ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹೂ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. </p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ, ಕೇಸರಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೂವುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>