ಬಹುರೂಪಿ ಅಡಿಕೆ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..

ಅಡಿಕೆಮರದ ಸೋಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಾಳೆ, ಅಡಿಕೆಯ ರಸ/ಚೊಗರು, ಸಿಪ್ಪೆ, ಮರದ ಕಾಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲಿಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್
ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು
ಕೆಂಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಡಿಕೆಯ ಚೊಗರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ
ಅಡಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೆ ಚೊಗರು. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು (ಕೆಂಪಡಿಕೆ) ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಈಗ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಚೊಗರನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಚೊಗರನ್ನು ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಡಿಕೆಯ ಚೊಗರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಕೆಂಪು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹಕಾರ ಕೈಮಗ್ಗ ಸಂಘ ‘ಚರಕ’ದ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಪೀಟರ್. ಈ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹100 ನೀಡಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಚೊಗರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹದಮಾಡುವ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಕೆ ಚೊಗರಿನ ಬಳಕೆ ಇದೆ.