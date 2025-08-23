ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಫ್ಯಾಷನ್‌ಪ್ರಿಯರು ಗಂಡಸರೋ.. ಹೆಂಗಸರೋ..: ಗಣೇಶ ಕಾರಂತ, ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗಮ್ ಹೇಳೋದೇನು?

ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲೋಣ ನಗೆಗಡುಬು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:30 IST
ಪ್ರ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು? ಹೆಂಡತಿಯದೋ? ಅಮ್ಮನದೋ?

ಪ್ರ

ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಷನ್‌ಪ್ರಿಯರು– ಗಂಡಸರೋ? ಹೆಂಗಸರೋ?

womenLifestyleFashionComedyModern Lifestyle

