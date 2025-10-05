ಡಾ. ದಿಲೀಪ್ ಎನ್ಕೆ ಅವರ ಕವಿತೆ: ಸಾಸಿವೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ

<p>ಈ ಧರೆ<br>ತನ್ನೊಡಲ ಮೊಳೆಯಿಸುವ ಶಕುತಿಯ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br>ಹೊತ್ತು ತಂದಳೋ?<br>ನಮ್ಮವ್ವಂದಿರ<br>ಸೆರಗ ಕಥೆಗಳ ಗುಡುಸೊಂದು<br>ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಆ ಆಗಸ<br>ತನ್ನಾಸು ದೇಹವ<br>ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br>ಹೊಂದು ತಂದನೋ ?<br>ನಮ್ಮವರ ಅನಂತ ಬಾಹುಗಳಲಿ<br>ಕಾರಳ್ಳೊಂದು<br>ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಈ ಸೂರಿಯ<br />ತನ್ನಾಳದ ಝಳವ<br />ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br />ಕದ್ದು ತಂದನೋ ?<br />ನಮ್ಮವರ<br />ಎದೆಯುರಿಯ ಮೆದೆಯಲಿ<br />ಸಾಸಿವೆಯೊಂದು ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಆ ಮೇಘಗಳು<br />ತನ್ನಿಂಪು ಗರ್ಭವ<br />ಬತ್ತದಂತೆ<br />ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br />ಕಾದು ತುಂಬಿತೋ?<br />ನಮ್ಮವರ ಕಣ್ಣ ಕಡಲಲಿ<br />ಬೊಗಸೆ ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಈ ವೃಕ್ಷಸಂಕುಲ<br />ತನ್ನಿರುವಿಕೆಯ ಉಸಿರ<br />ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br />ಕಾಡಿ ತಂದಿತೋ ?<br />ನಮ್ಮವರ<br />ನಿಟ್ಟುಸಿರ ಬಿಂಬ<br />ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಆ ನೀರ ಸೆಳೆಗಳು<br />ತನ್ನುದ್ದದ ಅಲೆಯ<br />ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br />ಅದ್ದಿ ತಂದಿತೋ ?<br />ನಮ್ಮವರ<br />ಬೆವರ ಲೋಕದಲೊಂದು<br />ಹಟ್ಟಿ ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<p>ಆ ಬೆಟ್ಟಸಾಲುಗಳು<br />ತನ್ನೊರಟು ಗುಣವ<br />ಅದೆಲ್ಲಿಂದ<br />ನುಂಗಿ ತಂದಿತೋ ?<br />ನಮ್ಮವರ<br />ದವಡೆ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ<br />ಮೊನೆ ಚೂರು ಕಳುವಾಗಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>