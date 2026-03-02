ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವವು ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬ, ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ.<p>ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ತುರ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವವು ಕುಟುಂಬದ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ. ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಇದ್ದರೂ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.</p><p>ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಲಘು ಆಹಾರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲತೆ ಆಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾದ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದೈವಭಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು.</p>.ಜ್ಯೋತಿಷ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>