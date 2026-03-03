ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸುಕಾಲ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಠ ಭಾವವು ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭಕರ.</p><p>ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವು ಶತ್ರುಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಂಕೇತ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.<p>ಈ ಗ್ರಹಣ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಷಷ್ಠ ಭಾವಾಧಿಪತಿ ರವಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು.</p><p>ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು?.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ.<p>ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದ.</p><p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ.<p>ಶುಭ ಫಲಗಳಿದ್ದರೂ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ. ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಲಾಭಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಮಯದ ವಿಶೇಷತೆ.</p><p> ಧೈರ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಶುಭ ಕಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>