ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ನವಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವಮ ಭಾವವು ಭಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಗುರುಕೃಪೆ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಡ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಕಂಡರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ನವಮ ಭಾವವು ಗುರುಕೃಪೆಗೆ ಸಂಕೇತ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನವಮ ಸ್ಥಾನವು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟದ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು.

ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಮುಖ ಶುಭ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಧ್