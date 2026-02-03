ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ

<p>ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.</p><p>ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರ ಶಾಂತಿ, ಸಮತೋಲನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರತೀಕ. ಈ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಈ ಸಂಚಾರದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>.<h3>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</h3>.<p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಶಿಸ್ತಿನ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಿರ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಧೈರ್ಯಂ ಶ್ರಮಫಲಂ ಚ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p>.<h3>ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಚತುರ್ಥ ಭಾವ</h3>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ–ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನ್ವಯದ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.<p>ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಚತುರ್ಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಭಾವವು</p><ul><li><p>ಮನೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಿತಿ</p></li><li><p>ತಾಯಿ</p></li><li><p>ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ</p></li><li><p>ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ</p></li><li><p>ವಾಹನ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಗೃಹಜೀವನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಚತುರ್ಥೇ ಮಂಗಳೋ ಮನಃಕ್ಲೇಶಕರಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳು</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆ, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ , ಖರೀದಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.</p><p>ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ, ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಚತುರ್ಥ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯ ರಾಜಕೀಯ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಹನ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಆದರೆ ಭಾವೋದ್ರೇಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸಂಚಾರ; ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.<p><strong>ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ಕುಜ ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ, ಎದೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಶಾಂತಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.</p><p><strong>ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong></p><p>ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತುಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.</p><p>ಶಾಂತ ಸಂವಹನ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಚತುರ್ಥ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><ul><li><p>‘ಮಂಗಳಶಾಂತಿಃ ಗೃಹಶಾಂತಿಂ ದದಾತಿ’</p></li><li><p>ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>“ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ” ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೇವೆ</p></li><li><p>ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ – ಶಾಂತಿ</p></li><li><p>ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ – ಸ್ಥಿರತೆ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul><p>‘ಚತುರ್ಥ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.’</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>