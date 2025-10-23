ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖ ಹಾಗೂ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಶಂಖುಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.ಜ್ಯೋತಿಷ ದೀಪ | ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ, ಜೀವನದ ಕಣ್ಣು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ.ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಂತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ: ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋದೇನು? \n\n. <ul><li><p>ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರವಿದ್ದರೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಒಂದು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಎರಡು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಶಂಖು ಇರುವವರು ದರಿದ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಮೂರು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ಧನವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ದರಿದ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಸದ್ಗುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಐದು ಚಕ್ರವುಳ್ಳವರು ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಐದು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಆರು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಏಳು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಎಂಟು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಒಂಬತ್ತು ಚಕ್ರವುಳ್ಳವರು ರಾಜ ಸಮಾನರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಬತ್ತು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಪ್ರಜಾಪಾಲಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಹತ್ತು ಚಕ್ರ ಇರುವವರು ಮಹಾಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಶಂಖು ಇರುವವರು ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>