ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu astrology
ADVERTISEMENT

ರಾಹು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು; ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವಿಗೆ ರಾಹು ಕಾರಣನಾ?

ಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
ಮಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:05 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಕಾಲ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಕಾಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ
Deathajith pawar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT