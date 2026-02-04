ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜನು (ಮಂಗಳ) ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಜ ಸಂಚಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶೀಲ ಮತ್ತು ಫಲದಾಯಕ ಸಂಚಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವೇ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ–ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನ್ವಯದ ಕಾಲ.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ</strong></p><p>‘ಸ್ವಗ್ರಹೇ ವಾ ಉಚ್ಚಸ್ಥೇ ಮಂಗಳೋ ಮಹಾವೀರ್ಯಪ್ರದಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೋ ಇರುವ ಕುಜನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ<sup> </sup>ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ತೃತೀಯ ಭಾವ</strong></p><p>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ತೃತೀಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತೃತೀಯ ಭಾವವು</p><ul><li><p>ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ</p></li><li><p>ಪ್ರಯತ್ನ</p></li><li><p>ಸಂವಹನ</p></li><li><p>ಸಹೋದರತ್ವ</p></li><li><p>ಕೌಶಲ್ಯ</p></li><li><p>ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸಂಚಾರ; ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.<p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ತೃತೀಯಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಸಾಹಸವರ್ಧಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.</p><p>ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾದ ಮಾತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ</strong></p><p>ತೃತೀಯ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರಾಟ, ಕಮಿಷನ್, ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.</p><p>ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ</strong></p><p>ಉಚ್ಛ ಕುಜ ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭುಜ, ಕೈ, ನರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong></p><p>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಮನೋಭಾವದವರು. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂಶಯ, ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.<p><strong>ಶಾಂತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</strong></p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲನೆ ಫಲವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಮಂಗಳಸ್ಯ ಶಾಂತಿಃ ಸಾಹಸಂ ಶುದ್ಧೀಕರೋತಿ’</p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಮಾತಿನ ಸಂಯಮ</p></li><li><p>ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ – ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ – ಜಯ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಗೌರವ</p></li><li><p>ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಮಹಾ ಸಾಧನೆ</p></li></ul><p>ತೃತೀಯ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕಾಲ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>