ಷಷ್ಟಾಷ್ಟಕ ದೋಷ: ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ?

<p>ಜಾತಕದ ಅನುಸರಾವಾಗಿ ಹಲವು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಟಾಷ್ಟಕ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಂದರೇನು? ಇದರ ಪ್ರಭಾವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p>.ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾ? ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಹಾಕಿ.Astrology | ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ. <ul><li><p>ಕುಜನು 6 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಷಷ್ಟಾಷ್ಟಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 6 ಹಾಗೂ ಗಂಡಿಗೆ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಈ ದೋಷ ಕೆಲವರ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕುಜ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಈ ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ವೈಮನಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಋಣ, ರೋಗ, ಶತ್ರು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಳತ್ರ ದೋಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಜಾತಕ ನೋಡದೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾದವರಿಗೆ ಈ ದೋಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಭೂ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಗಣ ಹೋಮ, ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul>