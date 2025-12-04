ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕಾ? ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಹಾಕಿ

<p>2026ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು: ಜ್ಯೋತಿಷ\n.ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ. <ul><li><p>ಹಳೆಯ, ಹರಿದು ಹೋದ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಹರಿದ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಿಂತು ಹೋದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಿ.</p></li><li><p>ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಅರಳಿ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರುಗಳ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿ ಕೊಳಕು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.</p></li><li><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು. ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಹಳೆಯ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>