ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

<p>ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು:</strong> </p><ul><li><p>ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒದ್ದೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p></li><li><p>ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಆ ದಿನದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಕಾಶ ನೋಡುವುದು ಕೂಡಾ ನಷ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು: </strong></p><ul><li><p>ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಗೋವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಪಟ ನೋಡಿದರೂ ಒಳಿತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಮರ ನೋಡಿ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಆ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನದಿ, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul>