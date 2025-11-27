ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homeastro vastu astrology
2013ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಗಾದಿ ಈಗ ಸಿಗುವುದೇ? ಹೇಗಿದೆ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗ್ರಹಗತಿ

ಹಾಬಲಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆಕೆರೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:30 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:30 IST
G ParameshwaraAstrologyKarnataka CongressCM

