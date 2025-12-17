ರಾಶಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವುದು ಶುಭಕರ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. </p>.ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯಾವ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ. <ul><li><p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ:</strong> ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. </p></li><li><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:</strong> ಹಳದಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕಟಕ ರಾಶಿ:</strong> ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಇವು ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:</strong> ಕಿತ್ತಲೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡುವ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. </p></li><li><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:</strong> ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಂದು ಅದೃಷ್ಟ ತರುವ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ:</strong> ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಮೀಧಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಮತೋಲನ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:</strong> ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿವೆ. ತೀವ್ರತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ:</strong> ಹಳದಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅದೃಷ್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ:</strong> ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ:</strong> ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>