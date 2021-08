ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 306 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಟಾಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನೂತನ ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಬೆಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹11.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್. ಶೋರೂಂ ದರ) ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಇ, ಎಕ್ಸ್‌ಎಂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಝೆಡ್+ ಎಂಬ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್‌ಗೆ ಟಾಟಾ 8 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 1,60,000 ಕಿಮಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಅಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಟಿಗೊರ್ ಇವಿ ಬೆಲೆ ವಿವರ (ಎಕ್ಸ್. ಶೋರೂಂ ದರ)

ಟಾಟಾ ಟಿಗೊರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಇ+ ₹11,99,000 ಲಕ್ಷ

The wait is finally over!

Come join us on 31st August at 11 AM as we launch the new Tigor EV powered by Ziptron from Tata Motors.

Set a reminder for the launch event through the links below:

YouTube: https://t.co/aQfyUcU6x4

Facebook: https://t.co/YKNG2NDB3G pic.twitter.com/A3XCnyjFZ6

— Tata Motors Evolve To Electric (@Tatamotorsev) August 27, 2021