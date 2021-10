ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ‘ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700’ ಕಾರ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಜತೆಗೆ ಈ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಗೆ ₹10,000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700 ಕಾರ್‌ಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 57 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹೀಂದ್ರಾ, 25,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ 50,000 ದಾಟಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

Bookings opened today for the 2nd round of 25K cars. These were also gobbled up in a flash. Cumulatively, 50K XUV700s spoken for,signifying a value of near 10,000cr. The customer enthusiasm is staggering & as I said yesterday,we respect the responsibility it puts on us 🙏🏽 https://t.co/4xAYp3QlME

— anand mahindra (@anandmahindra) October 8, 2021