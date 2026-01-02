Fashion : ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರೆಸ್, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ

<p>ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಉಡುಗೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಠಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p><p><strong>ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷತೆ</strong></p><p>ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಈ ಉಡುಪನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್, ಜೇಬು, ಸ್ಲಿವ್ ಲೆಸ್, ವಿಥ್ ಸ್ಲಿವ್ಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳಿವು.</strong></p><p>ಎತ್ತರ ಇರುವ ಯುವತಿಯರು ಫ್ಲಾಟ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು, ಕುಳ್ಳಗಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಲ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಕೈಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್, ಹಣೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಿಕರ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಉಡುಗೆಯ ಬೆಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹300 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ತಮನ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>