ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ ಕಲಾಕೃತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು(ಭಾನುವಾರ) ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಮರಳು ಕಲಾವಿದ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಜೇತ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<p>ಸುದರ್ಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮರಳು ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯ ಗೋಪುರವಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಲಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್, ಕೇಸರಿ, ಬಳಿ, ಹಸಿರು ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಾಕೃತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. <br><br>'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>