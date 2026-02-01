Union Budget 2026: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಷ್ಟು

<p>2026ನೇ-27 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><ul><li><p>ಕರ್ನಾಟಕವು ಸೇರಿ ದೇಶದ 20 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p></li><li><p>ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲೀಕರಣ.</p></li><li><p>ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಚಾರಣದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ</p></li><li><p>ಓಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಕರವಾಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ 'ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್' ಅಥವಾ ಆಮೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ. </p></li><li><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಲಿಕಟ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಹಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<p><br><strong>ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ</strong></p><p>ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂದರು ನಗರ ಲೋಥಲ್, ಗುಜರಾತ್ನ ಧೋಲಾವೀರಾ<strong>, </strong> ಹರಿಯಾಣದ ರಾಖಿಗರಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆದಿಚನಲ್ಲೂರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರನಾಥ್, ಹಸ್ತಿನಪುರ ಮತ್ತು ಲೇಹ್ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಟಲೀಕರಣ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>