ಏಜೀಸ್‌ ಫೆಡರಲ್‌ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಲೋಗೊ ಅನಾವರಣ

<strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಏಜೀಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್'ನ ಹೊಸ ಲೋಗೊವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.